07 октября, 11:50Политика
Губернатор Калужской области заявил, что при атаке дрона ВСУ никто не пострадал
Фото: 123RF/aapsky
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем телеграм-канале, что в результате атаки украинского дрона никто не пострадал.
Атака была совершена ВСУ в ночь на 7 октября в Людиновском районе. Повреждения инфраструктуры не зафиксировано, уточнил Шапша. На месте происшествия работает оперативная группа.
Российские средства ПВО в ночь на 7 октября уничтожили 21 украинский беспилотник ВСУ самолетного типа над территорией России. Так, двенадцать БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, шесть БПЛА уничтожены над Курской областью и по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей.
При этом в результате атаки украинского БПЛА самолетного типа над Брянской областью никто не пострадал. Также, по словам губернатора региона Александра Богомаза, не выявлено разрушений.
113 украинских БПЛА уничтожены над регионами РФ за ночь