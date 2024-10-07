Губернатор Калужской области заявил, что при атаке дрона ВСУ никто не пострадал

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем телеграм-канале, что в результате атаки украинского дрона никто не пострадал.

Атака была совершена ВСУ в ночь на 7 октября в Людиновском районе. Повреждения инфраструктуры не зафиксировано, уточнил Шапша. На месте происшествия работает оперативная группа.

Российские средства ПВО в ночь на 7 октября уничтожили 21 украинский беспилотник ВСУ самолетного типа над территорией России. Так, двенадцать БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, шесть БПЛА уничтожены над Курской областью и по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей.

При этом в результате атаки украинского БПЛА самолетного типа над Брянской областью никто не пострадал. Также, по словам губернатора региона Александра Богомаза, не выявлено разрушений.

