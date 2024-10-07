07 октября, 06:33Происшествия
Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
"Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области", – написал он.
По словам губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений. Экстренные службы уже работают на месте происшествия.
Ранее силы ПВО сбили и перехватили 10 дронов ВСУ над российскими регионами. Так, семь беспилотников нейтрализовали в Белгородской области, один – в Воронежской области, два – в Курской области.
До этого один человек получил ранения при атаке украинских БПЛА на воронежские предприятия. По словам губернатора региона Александра Гусева, у мужчины было осколочное ранение в руку.
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