Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области", – написал он.

По словам губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений. Экстренные службы уже работают на месте происшествия.

Ранее силы ПВО сбили и перехватили 10 дронов ВСУ над российскими регионами. Так, семь беспилотников нейтрализовали в Белгородской области, один – в Воронежской области, два – в Курской области.

До этого один человек получил ранения при атаке украинских БПЛА на воронежские предприятия. По словам губернатора региона Александра Гусева, у мужчины было осколочное ранение в руку.