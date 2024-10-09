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ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области
Фото: Министерство обороны РФ
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте" – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Ранее подразделения ПВО России уничтожили воздушную цель над Черным морем, недалеко от Севастополя. Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.
В ночь на 8 октября силами ПВО было уничтожено в общей сумме 16 украинских беспилотников над Белгородской областью и акваторией Черного моря.
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