Средства ПВО уничтожили воздушную цель над Черным морем около Севастополя

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России уничтожили воздушную цель над Черным морем недалеко от Севастополя. Об этом в телеграм-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, информация о повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Сигнал "Баллистика" объявили в Севастополе в 15:48 по московскому времени. В 16:00 Развожаев заявил об отмене тревоги. Ситуация находится на контроле оперативных служб, указал он и напомнил горожанам, что при нахождении опасных предметов нужно сообщить по номеру 112.

В ночь на 8 октября силы ПВО в общей сложности ликвидировали 16 БПЛА Украины над российскими регионами. Так, 14 беспилотников были сбиты на Белгородской областью, еще два – над акваторией Черного моря.

До этого система ПВО уничтожила украинский дрон самолетного типа над Брянской областью. Пострадавших и разрушений не было, уточнил губернатор региона Александр Богомаз.