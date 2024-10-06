Средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО России уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа пресекли в период с 20:50 до 22:30 по московскому времени.

Ранее силы ПВО сбили и перехватили 10 дронов ВСУ над российскими регионами. Так, семь беспилотников нейтрализовали в Белгородской области, один – в Воронежской области, два – в Курской области.

Между тем один человек получил ранения при атаке украинских БПЛА на воронежские предприятия. По словам губернатора региона Александра Гусева, у мужчины было осколочное ранение в руку.