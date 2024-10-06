06 октября, 23:27Политика
Средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями
Фото: Министерство обороны РФ
Силы ПВО России уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа пресекли в период с 20:50 до 22:30 по московскому времени.
Ранее силы ПВО сбили и перехватили 10 дронов ВСУ над российскими регионами. Так, семь беспилотников нейтрализовали в Белгородской области, один – в Воронежской области, два – в Курской области.
Между тем один человек получил ранения при атаке украинских БПЛА на воронежские предприятия. По словам губернатора региона Александра Гусева, у мужчины было осколочное ранение в руку.
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