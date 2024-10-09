Системы ПВО сбили за ночь 47 беспилотников над российскими регионами

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников над регионами РФ в ночь на 9 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 24 дрона были сбиты над территорией Брянской области, 5 беспилотников – над Белгородской областью, по 2 БПЛА было сбито в Курской и Ростовской областях, еще одну воздушную цель уничтожили в Краснодарском крае. Кроме того, 13 вражеских беспилотников было перехвачено над акваторией Азовского моря.

В Ростовской области после падения обломков БПЛА в Кагальницком районе начался ландшафтный пожар. Его быстро потушили дежурно-спасательные службы, никто не пострадал.

В селе Шабельское Краснодарского края в результате падения обломков дрона в одном из частных домов выбило стекла, а также оказалась повреждена газовая труба. Возникшее на месте возгорание быстро потушили. Обошлось также без пострадавших.