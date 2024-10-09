ПВО отразила атаку 10 беспилотников на Ростовскую область

Фото: Министерство обороны РФ

Системы ПВО отразили массированную воздушную атаку ВСУ в ночь на 9 октября. Всего было уничтожено 10 дронов самолетного типа, один в районе Новошахтинска, девять – на юго-западе области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

После падения обломков БПЛА в Кагальницком районе начался ландшафтный пожар. Его быстро потушили дежурно-спасательные службы. Предварительно, при воздушной атаке пострадавших нет.

Силы противовоздушной обороны отразили еще одну атаку украинских беспилотников этой ночью в Брянской области. Сообщалось как минимум о 12 уничтоженных БПЛА противника.

Еще одна атака вражеского дрона была зафиксирована в Щербиновском районе Краснодарского края. В селе Шабельское в результате падения обломков беспилотника в частном доме выбило стекла, также оказалась повреждена газовая труба.