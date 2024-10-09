Десять украинских беспилотников уничтожены в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще десять украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

"Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области", – написал глава области в своем телеграм-канале.

Предварительно, в результате воздушных атак никто не пострадал. О возможных разрушениях инфраструктуры также не сообщалось. На местах работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 9 октября силы ПВО уже уничтожили два беспилотника над территорией Брянской области. В обоих случаях обошлось также без пострадавших.

Кроме того, дроны ВСУ совершили атаку на Щербиновский район Краснодарского края. При падении обломков беспилотника в селе Шабельское выбило стекла в частном доме. Также оказалась повреждена газовая труба.