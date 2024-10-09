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Еще один украинский дрон был уничтожен в Брянской области
Фото: Министерство обороны РФ
Подразделения ПВО обнаружили и уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
При воздушной атаке никто не пострадал, какие-либо разрушения также не выявлены. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Атаке вражеских дронов этой ночью также подвергся Щербиновский район Краснодарского края. В селе Шабельское при падении обломков БПЛА в частном доме выбило стекла и оказалась повреждена газовая труба.
Вспыхнувшее на месте возгорание уже потушили, местным властям поручили оказать помощь жильцам дома в восстановлении имущества.
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