Еще один украинский дрон был уничтожен в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Подразделения ПВО обнаружили и уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

При воздушной атаке никто не пострадал, какие-либо разрушения также не выявлены. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Атаке вражеских дронов этой ночью также подвергся Щербиновский район Краснодарского края. В селе Шабельское при падении обломков БПЛА в частном доме выбило стекла и оказалась повреждена газовая труба.

Вспыхнувшее на месте возгорание уже потушили, местным властям поручили оказать помощь жильцам дома в восстановлении имущества.