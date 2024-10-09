Три человека пострадали в белгородском Шебекине при обстреле ВСУ

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Три мирных жителя пострадали в результате атаки Шебекинского городского округа со стороны ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как отметил глава региона, двое мужчин самостоятельно обратились в центральную районную больницу. У одного из них осколочные ранения ноги, у второго – осколочное ранение лопатки.

"Медики оказали им всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно", – заверил Гладков.

В свою очередь, третью пострадавшую женщину со слепым осколочным ранением лопатки бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. По словам губернатора, сейчас она доставляется в городскую больницу № 2.

Кроме того, после обстрела, по предварительной информации, в 6 частных домовладениях оказались выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Также 10 автомобилей были посечены осколками.

Помимо этого, Гладков сообщил и об атаке трех БПЛА двух промышленных предприятий. В результате на территории одного пробита кровля производственного здания, на территории второго – повреждена стена.

Разрушения также зафиксированы и в селе Муром. Там, по словам губернатора, с беспилотника были сброшены взрывные устройства.

"Различные повреждения зафиксированы в пяти частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, заборы и хозпостройки", – уточнил глава региона.

В данный момент продолжается подомовой обход, заверил Гладков, добавив, что на местах ЧП работают все оперативные службы.

За минувшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников над регионами РФ. Так, 24 дрона были сбиты над территорией Брянской области, 5 беспилотников – над Белгородской областью, по 2 БПЛА было сбито в Курской и Ростовской областях, еще одну воздушную цель уничтожили в Краснодарском крае. Кроме того, 13 вражеских беспилотников было перехвачено над акваторией Азовского моря.

При этом в Ростовской области после падения обломков БПЛА в Кагальницком районе начался ландшафтный пожар. Его быстро потушили дежурно-спасательные службы, никто не пострадал.

