Российские ПВО за ночь сбили 92 украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО за ночь сбили 92 украинских БПЛА над 7 регионами РФ и над акваторией Азовского моря, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Минобороны РФ.

47 вражеских беспилотников были ликвидированы над Краснодарским краем, 12 – над Курской областью, 9 – над Ростовской, 4 – над территорией Брянской области. Кроме того, Вооруженные силы России (ВС РФ) предотвратили аналогичные атаки на Белгородскую и Воронежскую области, а также Крым.

Днем ранее ВС РФ ударили по цеху, где собирались украинские беспилотники, а также по трем переправам через реку Оскол, протекающую в районе города Купянск Харьковской области. Также российским военным удалось уничтожить железнодорожный мост через реку Песчаную, поразить склад оружия и склад ГСМ под Купянском.

