Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли удар по цеху, где осуществлялась сборка украинских дронов, а также по трем переправам через реку Оскол, протекающую в Купянске и окрестностях города. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, который ссылается на собственные источники.

Кроме того, российским военным удалось уничтожить железнодорожный мост через реку Песчаную, поразить склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также место стоянки бронетехники и склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Купянск-Узловой.

Также военный эксперт поделился успехами российской армии, которая ежедневно атакует противника на данном направлении и совершает все больше артналетов на критически важную инфраструктуру ВСУ.

На этом фоне Марочко сообщил в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда", что украинские военные перестали выходить на связь с командованием, игнорируя все запросы руководства и бойкотируя поступающие сведения от Генштаба и старших офицеров.

"Идут команды <...>, которые украинских боевиков в качестве пушечного мяса гонят на амбразуры", – уточнил он.

Накануне российские военнослужащие нанесли групповой удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщили в Минобороны РФ, цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты удалось поразить.

