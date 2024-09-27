ВС РФ нанесли 33 групповых удара по объектам ВПК Украины за неделю

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли 33 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины за неделю с 21 по 27 сентября, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Целями российских ударов стали военные аэродромы и воинский эшелон с западным вооружением. В ходе атак военные использовали ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники.

Вместе с тем российские формирования сумели поразить цеха производства и места хранения украинских дронов и безэкипажных катеров, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации и районы сосредоточения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российские бойцы из подразделений группировки войск "Центр" за прошедшие сутки освободили населенный пункт Мариновка Донецкой Народной Республики (ДНР). При этом за неделю группировка "Центр" взяла два населенных пункта, в том числе Украинск.