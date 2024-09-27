ВСУ потеряли более 17,7 тыс военных за время боев в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В общей сложности за время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 17 750 военнослужащих и 131 танк, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, украинские военные лишились 62 боевых машин пехоты, 97 бронетранспортеров, 837 боевых бронированных машин и 533 автомобилей. Также российские формирования уничтожили 143 артиллерийских орудия и 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, среди которых оказалось восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства.

Вместе с тем потери ВСУ в технике составили 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, а также 37 станций РЭБ и 9 РЛС контрбатарейной борьбы. Уничтожены также оказались две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и прочей техники, в числе которой под российский удар попали 11 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

На фоне происходящего потерпевшими после нападения ВСУ на Курскую область были признаны свыше 8 тысяч человек, которые в настоящее время находятся в пунктах временного размещения беженцев. Сотрудники Судебно-экспертного центра СК РФ также продолжают работу по установлению ущерба от действий украинских войск населенным пунктам новых регионов и приграничных областей России.