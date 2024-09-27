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Хакеры из проекта "НемеZида" группы RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовали список из более чем 800 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся на территорию Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы надеемся, что наша сегодняшняя подборка поможет нашим войскам", – уточнили в публикации.

Среди установленных лиц, предположительно, числятся представители 82-й десантно-штурмовой бригады, 61-й механизированной бригады и операторы БПЛА, а также около 200 иностранных наемников из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и других стран.

В конце августа "НемеZида" выложила в общей доступ сведения, касающиеся всей структуры 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов украинских военных. Всего они обнародовали данные около 1,2 тысячи операторов беспилотной авиации Украины.

При этом, по версии СК РФ, именно этот полк причастен к атакам на аэродромы Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Так, в списке числятся граждане, судимые за насилие детей, любители БДСМ и обмена женами, а также кришнаиты-националисты.

