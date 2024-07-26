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Хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") обнародовала данные свыше 3,2 тысячи иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, передает РИА Новости.

Хакеры заявили, что в день старта Олимпийских игр в Париже они хотят напомнить миру о причастности их соотечественников к преступлениям киевского режима. В связи с этим хакерская группировка выложила данные о зарубежных наемниках в общий доступ.

Среди наемников оказался Мауринс Кристапс 1991 года рождения, который проживает в Латвии. В 2014 году он участвовал в зимней Олимпиаде в Сочи, где занял 21-е место в санном спорте. Потом он работал генсекретарем Латвийской федерации санного спорта, пишет агентство.

Американец Пирс Таннер Рид 1993 года рождения – экс-сотрудник полицейского департамента штата Окленд. Год назад был арестован в Индиане за действия, связанные с растлением малолетних, и за содействие совершению правонарушений в отношении несовершеннолетних.

Эвелин Ашенбреннер 1981 года рождения проживает в США и в звании старшего солдата занимает должность помощника командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона территориальной обороны Украины. Другой наемник – Пабло Гарридо Манседо – из Испании. Он до Украины участвовал в разных военных конфликтах, в том числе воевал на стороне курдских боевиков в Сирии.

Латвиец Юрис Альбертс Улманис 1959 года рождения служил в интернациональном легионе и 67-й механизированной бригаде ВСУ. Не раз приезжал на Украину для участия в боевых действиях, помогал материально и финансово украинской армии. Также он написал книгу "Когда война становится личной".

Ранее комплекс "Искандер-М" нанес ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании в промзоне Харькова. В результате удара ликвидировано до 100 боевиков, из которых 40 зарубежных инструкторов и около 60 солдат ВСУ.

Кроме того, иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, насиловали, похищали и убивали женщин в Харьковской области. По словам замглавы военно-гражданской региональной администрации по обороне и безопасности Евгения Лисняка, преступные действия совершались в селах Глубоком и Лукьянцы Харьковского района. Он уточнил, что часть жертв насилия погибла.