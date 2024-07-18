Иностранные наемники ВСУ похищали и насиловали женщин в Харьковской области

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Иностранные наемники, которые ведут боевые действия в составе Вооруженных сил Украины, насиловали, похищали и убивали женщин в Харьковской области. Об этом на брифинге рассказал замглавы военно-гражданской региональной администрации по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

Как он сообщает, ссылаясь на заявления потерпевших, эти действия наемники осуществляли в селах Глубоком и Лукьянцы Харьковского района. Лисняк уточнил, что часть жертв насилия погибла.

"По заявлению выживших потерпевших, идентифицировать французов можно было по шевронам с флагом Франции, а также французской речи", – добавил он.

Ранее МВД РФ объявило в розыск бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Его обвиняют в преступлениях, при которых погибли и пострадали десятки мирных граждан.

До этого Хамовнический суд Москвы заочно арестовал трех полковников украинской армии в рамках расследования дела о массовых убийствах. Речь идет о Павле Федосеенко, Федоре Ярошевиче и Андрее Матвиишине.

