Столичный суд заочно арестовал троих полковников ВСУ по делу об убийствах

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Три полковника украинской армии заочно арестованы в рамках расследования дела о массовых убийствах. Соответствующее решение принял Хамовнический суд столицы.

"Удовлетворены ходатайства о заочных арестах в отношении Павла Федосеенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина", – передает РИА Новости сообщение инстанции.

Мера вступает в силу с момента экстрадиции указанных лиц или задержания в России. Отмечается, что по делу об убийстве двух и более лиц их могут отправить в колонию на пожизненный срок.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам Вооруженных сил Украины, командующим различными частями и соединениями. До этого суд заочно арестовал полковника ВСУ Дмитрия Храпача, а затем получил ходатайство об аресте остальных.