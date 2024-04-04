Столичный суд заочно арестовал украинского националиста Корчинского

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Басманный суд Москвы заочно арестовал одного из идеологов украинских националистов Дмитрия Корчинского. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

С ходатайством об аресте Корчинского, который в 2023 году призывал сжигать храмы Московской патриархии, выступил СК РФ. В частности, ему уже предъявлено заочное обвинение по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти по признакам национальности, совершенное публично с использованием интернета и с угрозой применения насилия").

По данным издания, националиста также объявили в международный розыск.



Ранее Курский областной суд приговорил местного жителя к 6 годам строгого режима с ограничением свободы на 1 год за попытку вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Житель Железногорска решил встать на сторону врага Вооруженных сил России (ВС РФ) и начал учить украинский язык.

Он пытался пересечь границу, приехав в приграничье Курской области, однако там его задержали сотрудники правоохранительных органов. Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.