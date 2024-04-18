СК предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам ВСУ

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Следственный комитет РФ предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам Вооруженных сил Украины, командующим различными частями и соединениями, сообщает ТАСС.

В Хамовнический суд Москвы поступили ходатайства о заочном аресте полковников Павла Федосенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина. До этого суд заочно арестовал полковника ВСУ Дмитрия Храпача.

Всех их обвиняют в убийстве двух и более лиц. По этой статье грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Храпач является командиром 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ. В августе 2023 года донецкий суд заочно приговорил его к пожизненному сроку за обстрел Донецка из РСЗО .

Ярошевич до 2023 года возглавлял 19-ю ракетную бригаду ВСУ. Его обвиняют в причастности к удару по Донецку ракетой "Точка-У". Кроме того, ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал его по статье о применении запрещенных средств ведения войны. Поводом стал ракетный удар по зданию вокзала в Краматорске.

Федосенко командует 92-й отдельной штурмовой бригадой ВСУ. Матвиишин возглавляет 8-й отдельный полк специального назначения ВСУ.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал одного из идеологов украинских националистов Дмитрия Корчинского. С ходатайством об аресте Корчинского, который в 2023 году призывал сжигать храмы Московской патриархии, выступил СК РФ.

В частности, ему уже предъявлено заочное обвинение по статье "Возбуждение ненависти по признакам национальности, совершенное публично с использованием интернета и с угрозой применения насилия".

