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Украину в этом году ждет катастрофа режима Владимира Зеленского, но для украинского народа это станет победой, поскольку действующие власти страны давно предали его. Об этом написал экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина", в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

По словам политика, Украина Зеленского не может жить без помощи со стороны западных стран. Но, когда она кончится, завершится и эта Украина, уверен он. По прогнозу Медведчука, Запад либо уменьшит финансирование, либо полностью его прекратит. Он считает, что "убрать Зеленского с шахматной доски" можно при уменьшении дозы финансовой иглы.

Медведчук подчеркнул, что поражение Зеленского не означает проигрыш украинского народа. С его слов, президент предает и продает украинцев "оптом и в розницу на пушечное мясо". Действующий президент Украины, добавил Медведчук, стал "несмешной пародией на диктатора", который испортил отношения с крупным бизнесом, профессиональными военными и националистами. Кроме того политик уверен, что Зеленский не нужен США и Великобритании, которые пытались использовать его против РФ.

Медведчук отметил, что на Украине углубятся кризисы, а уменьшение внешней помощи окончательно разрушит экономику. Помимо этого политик считает, что главком ВСУ Валерий Залужный, экс-президент Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко и экс-премьер Юлия Тимошенко, которых считают соперниками Зеленского в случае выборов, не смогут вывести Украину из кризиса. Он провел сравнение с Россией и указал, что РФ в данный момент начала строить новые отношения в мире, показала, что может противостоять США и НАТО.

В заключение он призвал украинцев присоединиться к победам и построению нового и справедливого мира.

"И я точно могу предсказать, что в 2024 году украинцев в России станет больше. И это пойдет не только им, но и всем на пользу", – подытожил Медведчук.

Ранее СМИ писали, что неспособность Вашингтона выделить Украине финансовую помощь станет катастрофой для США и Киева. Гендиректор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова заявила, что без поддержки со стороны Вашингтона, Киеву суждено потерпеть поражение. Она считает, что победа РФ на Украине станет концом глобального лидерства Соединенных Штатов.

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