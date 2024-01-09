США и союзники провели тайную встречу по урегулированию конфликта на Украине – СМИ

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Соединенные Штаты и союзники провели тайную встречу в Эр-Рияде, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта, но значительных результатов не достигли. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, советники по нацбезопасности стран "Большой семерки", в которую входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония, тайно встретились в Эр-Рияде 16 декабря 2023 года. По информации источников Bloomberg, там обсуждались варианты мирного решения украинского конфликта.

По данным агентства, встреча прошла на фоне провала контрнаступления со стороны украинских войск, задержек с предоставлением Киеву "жизненно важной помощи", а также попыток Москвы "разделить и представить Украину и ее союзников не желающими вести переговоры о прекращении войны".

Как рассказали источники Bloomberg, еще обсуждалась украинская "формула мира" и методы ее продвижения, а также принципы потенциального взаимодействия с РФ. Кроме того, по их словам, Киев и его союзники продолжают сопротивляться призывам стран глобального Юга напрямую взаимодействовать с Москвой.

Издание отмечает, что на встрече, помимо представителей "Большой семерки", были представители Индии, Саудовской Аравии и Турции, делегатов от России не пригласили, Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) от участия отказались. Со слов источников, значительного прогресса в урегулировании украинского конфликта достигнуто не было, а участников по сравнению с прошлой встречей в Джидде стало меньше.

В материале указано, что главными итогами тайной встречи стали подтверждение со стороны Запада приверженности к территориальной целостности Украины и заверения, что поддержка продолжится.

Ранее депутат немецкого парламента Маттиас Моосдорф заявил, что переговоры между РФ и Западом по Украине должны начаться в этом году. Он считает, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в Америке поможет в решении украинского конфликта. По его мнению, разумные люди хотят снова увидеть Трампа на посту американского президента.

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