Фото: depositphotos/JaneUK

Переговоры между Россией и Западом по Украине должны начаться в этом году, заявил депутат парламента Германии Маттиас Моосдорф. Об этом сообщает газета "Известия".

"Я этого ожидаю. Хаосу придет конец – самое позднее после победы Дональда Трампа в Америке", – добавил он.

Политик уверен, что победа Трампа в президентских выборах поможет в урегулировании вопроса. По его мнению, все разумные люди рассчитывают вновь увидеть Трампа на посту американского лидера.

Что касается действующего президента США Джо Байдена, по словам Моосдорфа, его коррумпированная политика надоела людям.

Ранее издание Politico писало, что ЕС и Соединенные Штаты Америки в негласных беседах меняют задачу украинской политики в сторону возможных мирных переговоров.

До этого СМИ сообщали о том, что западные страны могут перестать поддерживать Украину из-за успехов российской армии. По данным журналистов, на сегодняшний день Киев находится в гораздо более мрачном положении, чем год назад.



Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине