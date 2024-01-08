Глава МИД Украины заявил, что Запад не просит Киев вести переговоры о мире

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Страны Запада не просили власти Украины вести переговоры о мирном урегулировании с Россией. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El Pais.

"Наши союзники не просили нас вести переговоры с Россией о замораживании военных действий ни когда мы встречались на уровне делегаций, ни на встречах за закрытыми дверями в сокращенном формате", – сказал он.

По мнению Кулебы, переговоры с Москвой – это "не то, что кто-либо может осмелиться предложить в качестве опции".

Ранее издание Politico писало, что ЕС и Соединенные Штаты Америки в негласных беседах меняют задачу украинской политики в сторону возможных мирных переговоров.

До этого СМИ сообщали о том, что западные страны могут перестать поддерживать Украину из-за успехов российской армии. По данным журналистов, на сегодняшний день Киев находится в гораздо более мрачном положении, чем год назад.

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