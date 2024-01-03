Госдеп США опроверг переход от плана "тотальной победы" над РФ на Украине

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Госдепартамент США опроверг переход США от плана "тотальной победы" Украины над Россией к варианту с укреплением текущих позиций Киева для возможных дальнейших мирных переговоров.

"Нет, это неправда. Неправда", – ответил представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер на брифинге, пишет ТАСС.

Ранее издание Politico писало, что Европейские страны и Соединенные Штаты Америки в негласных беседах меняют задачу украинской политики в сторону возможных мирных переговоров.

В год выборов президент США Джо Байден не может позволить себе признать неудачу выбранного изначально курса и публично объявить о его смене, заявили в издании. По данным СМИ, возможная смена курса может означать для России территориальные уступки от Киева.

Ранее, пишет издание, западные страны придерживались политики по "тотальной украинской победы над РФ". Одной из причин могло послужить неудача контрнаступления Вооруженных сил Украины.





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