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У министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского отсутствуют свежие мысли, поскольку он призвал Запад передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Вот у меня вопрос: эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши? Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины? Как говорится, новогодние желания должны сбываться", – отметила она.

Как подчеркнула дипломат, у главы МИД Польши есть только американские идеи.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости передать Киеву ракеты большой дальности. По его словам, они нужны для ударов по площадкам, командным центрам и объектам РФ.

Ранее стало известно, что украинская сторона обвинила Москву в срыве поставок иностранных истребителей для ВСУ. Как заявил гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, Россия якобы постоянно создает помехи, чтобы Киев не мог получить оружие для обеспечения армии.

До этого лидеры ЕС заявили, что украинская сторона остро нуждается в оперативных поставках боеприпасов и систем ПВО. Они попросили Евросовет нарастить финансирование Европейского фонда мира, который используется для поставок военной помощи Украине.

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