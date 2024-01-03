В МИД Польши призвали передать Киеву дальнобойные ракеты

Фото: ТАСС/Максим Никитин

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости передать Киеву ракеты большой дальности. Об этом он сообщил в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, они нужны для ударов по площадкам, командным центрам и объектам РФ.

В субботу, 30 декабря, власти Белгорода сообщили, что ВСУ обстреляли центр города. Гладков призвал местных жителей спуститься в укрытие. В Белгороде также сработала сирена ракетной опасности.

В результате атаки погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела возросло до 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.

Владимиру Путину доложили о ситуации в регионе. СК России возбудил ряд уголовных дел в связи с ударами украинских военных.

Президент РФ назвал произошедшее террористическим актом. Как отметил Путин, обстрел Белгорода был целенаправленным ударом по гражданскому населению. Он подчеркнул, что Россия ответит Украине.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов