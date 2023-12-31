Гладков назвал атаку ВСУ на Белгород самой тяжелой за два года

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород стала самой тяжелой за два года. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, Белгородская область еще не сталкивалась с агрессией такого уровня. Для региона это самые тяжелые последствия обстрела почти за двухлетний период, указал Гладков, добавив, что сейчас важно заботиться о людях. Он отметил, что все нуждающиеся будут переведены в лучшие федеральные клиники России.

Губернатор также рассказал о восстановительных работах в городе после обстрела. С его слов, ночью для первичной ликвидации последствий на улицы вышли свыше двух тысяч человек, среди которых были волонтеры, специалисты подрядных организаций и работники "Белгорблагоустройства". Они убирали мусор, осколки и сожженный транспорт, уточнил он.

Кроме того, губернатор заявил о проведении в ближайшее время оперативного совещания, после которого продолжится восстановление города.

"Впереди предстоит выполнить огромный объем работ", – написал Гладков.

В субботу, 30 декабря, власти Белгорода сообщили, что ВСУ обстреляли центр города. Гладков призвал местных жителей спуститься в укрытие. В Белгороде также сработала сирена ракетной опасности.

Владимиру Путину доложили о ситуации в регионе. СК России возбудил ряд уголовных дел в связи с ударами украинских военных.

По информации главы региона, число погибших в результате атаки ВСУ по Белгороду выросло до 24 человек. По данным Минздрава РФ, всего при обстрелах пострадал 131 человек, среди которых 18 – дети.

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