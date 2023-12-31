Число погибших в результате удара ВСУ по Белгороду выросло до 24

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделил последней информацией о нанесенных ВСУ ударах по региону. Об этом он написал в телеграм-канале.

Как сообщил Главков, по состоянию на 8:30 утра, в результате массированного обстрела ВСУ погибли 24 человека. По словам Гладкова, среди погибших есть еще один ребенок, другой раненый умер в больнице не приходя в сознание. Ранее сообщалось о 22 погибших.

Помимо этого, различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях и на 7 социальных объектах. Также повреждены 53 автомобиля. Гладков подчеркнул, что сейчас работы по оценке ущерба продолжаются.

Как отметил Гладков, ВСУ продолжает обстреливать регион. Снаряды были выпущены по селу Щетиновка Белгородского района, по селу Цаповка Борисовского района. По поселку Уразово Валуйского района было выпущено 9 снарядов РСЗО "Град". В Волоконском районе зафиксировано 6 прилетов. В Грайворонском городском округе выпущено 7 минометных снарядов. В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Красное – установлено 18 минометных снарядов

Также сообщается, что в селах Журавлева, Красный Хутор и Наумовка было сброшено два взрывных устройства с БПЛА.

30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.

СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.