ООН на заседании СБ по Белгороду призвала не наносить ударов по городам

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Помощник генсека ООН Халед Хиари на заседании Совбеза в связи с атакой по Белгороду призвал стороны не наносить удары по населенным пунктам, гражданским объектам и мирным гражданам. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы однозначно осуждаем все нападения на города, поселки и села как на Украине, так и в Российской Федерации. Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны прекратиться немедленно", – заявил Хиари.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что ВС РФ не целится в мирных украинских граждан, а атакует исключительно военную инфраструктуру Украины.

ВСУ 30 декабря обстреляли центр Белгорода. Количество жертв после украинской атаки в Белгороде, согласно последним данным, увеличилось до 21 человека, среди погибших трое детей. 110 человек получили ранения разной степени тяжести.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.

СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.



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