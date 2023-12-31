Число погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека

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Количество жертв после украинской атаки в Белгороде увеличилось до 21 человека, среди погибших трое детей. Об этом сообщил убернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое – это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей", – написал он.

По словам губернатора, в тяжелом состоянии сейчас находится 30 человек, у 63 пострадавших – состояние средней степени тяжести. На амбулаторном лечении находятся 17 человек.

Гладков также сообщил, что на данный момент различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, 3 частных домовладениях, нескольких хозсубъектах и соцобъектах, среди которых школа, лицей и детский сад.

30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.

СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.



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