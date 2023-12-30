СК РФ возбудил ряд уголовных дел в связи с обстрелом Белгорода

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СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, следователи завели уголовные дела по статьям "Покушение на убийство", Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Главе Следственного комитета РФ уже доложили о произошедшем в Белгороде, поэтому Александр Бастрыкин принял решение отправить специалистов центрального аппарата ведомства в регион.

Также для того, чтобы оказать помощь в расследовании уголовных дел, председатель СК РФ направил в Белгородскую область следователей и криминалистов, которые будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

"Глава СК России поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры", – сказано в сообщении.

При этом следователи уточнили, что действиям каждого причастного к атаке на Белгород будет дана правовая оценка.

30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

После Гладков заявил, что сигнал о ракетной опасности отменен. Он также объявил о запуске горячей линии для приема заявок о пострадавших и зафиксированных повреждениях после обстрела.

Число погибших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), по последним данным,составило 14 человек: 12 взрослых и два ребенка. По информации МЧС России, пострадало также 108 человек, из которых ранения получили 15 детей.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.

По поручению президента РФ в регион вылетела бригада Минздрава вместе с главой ведомства Михаилом Мурашко, а также с группой МЧС для оказания помощи пострадавшим.



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