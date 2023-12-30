Число погибших в результате обстрела Белгорода возросло до 10

Фото: МЧС России

В Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли девять взрослых и один ребенок. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

По информации ведомства, из-за обстрела пострадало также 45 человек, из которых ранения получили 4 ребенка.

В свою очередь, в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков предупредил, что сигнал о ракетной опасности, который был объявлен ранее, отменен. Также он сообщил о запуске горячей линии для приема заявок о пострадавших и зафиксированных повреждениях после обстрела.

При этом в МЧС России появилась информация о полной ликвидации всех возгораний в городе, которые возникли из-за обстрела украинскими войсками гражданских объектов.

В ведомстве уточнили, что потушено было 10 загоревшихся объектов. Кроме того, сотрудники МЧС России оказывают всю необходимую помощь пострадавшим и раненым жителям Белгородской области.

30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе работала сирена ракетной опасности.

После Гладков сообщил, что поселок Уразово Валуйского городского округа в Белгородской области также подвергся обстрелу ВСУ. Как отметил губернатор, в результате обстрела никто не пострадал, однако один снаряд попал в здание физкультурно-оздоровительного комплекса.



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