30 декабря, 18:19Происшествия
Число погибших в результате обстрела в Белгороде возросло до 14
Фото: МЧС России
В Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли двенадцать взрослых и два ребенка. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.
По информации ведомства, из-за обстрела пострадало также 108 человек, из них 15 человек – дети.
Ранее сообщалось о десяти погибших и 45 пострадавших.
30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе работала сирена ракетной опасности.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде. Он отметил, что пострадавшим в Белгороде окажут помощь московские врачи.
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