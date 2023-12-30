Число погибших в результате обстрела в Белгороде возросло до 14

Фото: МЧС России

В Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли двенадцать взрослых и два ребенка. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

По информации ведомства, из-за обстрела пострадало также 108 человек, из них 15 человек – дети.

Ранее сообщалось о десяти погибших и 45 пострадавших.

30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе работала сирена ракетной опасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде. Он отметил, что пострадавшим в Белгороде окажут помощь московские врачи.