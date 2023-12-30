30 декабря, 18:07Происшествия
Четверо детей находятся в реанимации после обстрела в Белгороде – Львова-Белова
Фото: телеграм-канал Daily Storm
Четверо детей, раненных в результате обстрелов Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Подтверждены данные о гибели одного ребенка. Соболезную его близким. И всем пострадавшим", – отметила она.
По ее словам, в общей сложности ранены примерно 17 детей.
Также омбудсмен уточнила, что находится на связи с профильными ведомствами. При этом в больнице, куда привезли раненных детей, работает уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых.
Кроме того, Львова-Белова сообщила, что врачам в Белгороде помогают травматологи из Республиканского травматологического центра ДНР, которые проводят операции и назначают лечение пострадавшим.
"У них накоплен большой опыт работы с минно-взрывными травмами, как детскими, так и взрослыми", – объяснила она.
30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.
После Гладков заявил, что сигнал о ракетной опасности отменен. Он также объявил о запуске горячей линии для приема заявок о пострадавших и зафиксированных повреждениях после обстрела.
Число погибших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), по последним данным,составило 14 человек: 12 взрослых и два ребенка. По информации МЧС России, пострадало также 108 человек, из которых ранения получили 15 детей.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.
По поручению президента РФ в регион вылетела бригада Минздрава вместе с главой ведомства Михаилом Мурашко, а также с группой МЧС для оказания помощи пострадавшим.
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