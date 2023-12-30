Путину доложили об ударе ВСУ по Белгородской области – Песков

Фото: телеграм-канал Baza

Владимиру Путину доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом официальный представитель Кремля уточнил, что по поручению российского лидера в регион вылетела бригада Минздрава вместе с главой ведомства Михаилом Мурашко, а также с группой МЧС для оказания помощи пострадавшим.

30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

После Гладков заявил, что сигнал о ракетной опасности отменен. Он также объявил о запуске горячей линии для приема заявок о пострадавших и зафиксированных повреждениях после обстрела.

Число погибших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), по последним данным,составило десять человек: девять взрослых и один ребенок. По информации МЧС России, пострадало также 45 человек, из которых ранения получили 4 ребенка.

В свою очередь, Сергей Собянин выразил соболезнования близким и родным погибших в связи с трагедией в Белгороде. Он отметил, что пострадавшим в Белгороде окажут помощь московские врачи.



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