30 декабря, 17:08Мэр Москвы
Собянин заявил о готовности оказать помощь в восстановлении Белгорода
Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Собянин назвал трагедию в Белгороде бессмысленным и жестоким терактом. Мэр Москвы выразил соболезнования близким и родным погибших.
Он также отметил, что пострадавшим в Белгороде окажут помощь московские врачи.
"С Белгородом нас связывают тесные братские связи. При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города", – заявил Собянин.
Ранее стало известно, что в Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли девять взрослых и один ребенок. По информации ведомства, из-за обстрела пострадало также 45 человек, из которых ранения получили 4 ребенка.
30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе работала сирена ракетной опасности.
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