Собянин заявил о готовности оказать помощь в восстановлении Белгорода

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Собянин назвал трагедию в Белгороде бессмысленным и жестоким терактом. Мэр Москвы выразил соболезнования близким и родным погибших.

Он также отметил, что пострадавшим в Белгороде окажут помощь московские врачи.

"С Белгородом нас связывают тесные братские связи. При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города", – заявил Собянин.

Ранее стало известно, что в Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли девять взрослых и один ребенок. По информации ведомства, из-за обстрела пострадало также 45 человек, из которых ранения получили 4 ребенка.

30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе работала сирена ракетной опасности.