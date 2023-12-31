Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 22. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице", – написал он.

Губернатор принес глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Гладков также сообщил, что среди 109 раненых – 25 тяжело раненых, их готовятся перевезти в федеральные клиники. Со всеми остальными работают врачи области и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.

СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.



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