В Суздале отменили салют из-за событий в Белгороде

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Салют в новогоднюю ночь отменили в Суздале Владимирской области из-за событий в Белгороде. Об этом на своем сайте сообщила администрация города.

"Уважаемые суздальцы и гости города Суздаля. В связи с трагическими событиями в Белгородской области принято решение об отмене салюта в новогоднюю ночь", – указано в сообщении.

В субботу, 30 декабря, власти Белгорода сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр города. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал местных жителей спуститься в укрытие. В Белгороде также сработала сирена ракетной опасности.

Владимиру Путину доложили о ситуации в регионе. СК России возбудил ряд уголовных дел в связи с ударами украинских военных.

По словам Гладкова, число погибших в результате атаки ВСУ по Белгороду выросло до 24 человек. По данным Минздрава РФ, всего при обстрелах пострадал 131 человек, среди которых 18 – дети. Глава ведомства Михаил Мурашко указал, что 109 человек сейчас остаются в больницах. В Подмосковье доставили 25 человек, получивших ранения.

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