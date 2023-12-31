В Подмосковье доставили 25 пострадавших при обстреле Белгорода

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Подмосковье привезли 25 пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгород. Специальный борт МЧС РФ прилетел в аэропорт Жуковский. Об этом пишет ТАСС.

В аэропорту пациентов ожидали три санитарных вертолета Московского авиационного центра и свыше 20 машин скорой помощи. Они нужны для дальнейшей транспортировки пострадавших в столицу.

В свою очередь, в министерстве здравоохранения России уточнили, что всего в результате украинских ударов по Белгороду пострадал 131 человек, в том числе 18 детей. По последним данным, погибли 24 человека.

30 декабря белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона. СК РФ возбудил несколько уголовных дел.

Сигнал, предупреждающий о ракетной опасности, вновь прозвучал 31 декабря. Через некоторое время его отменили.



При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов