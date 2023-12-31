Постпредство РФ призвало ОБСЕ осудить удары ВСУ по Белгороду

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Постоянное представительство России при ОБСЕ возмущено молчанием ряда высокопоставленных функционеров в организации на фоне обстрела Белгорода. Заявление миссии опубликовано в телеграм-канале.

В заявлении говорится, что российская сторона возмущена молчанием функционеров ОБСЕ, в частности северомакедонского действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи и генерального секретаря Хельги Шмид, относительно преднамеренного обстрела киевским режимом жилых кварталов Белгорода, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители, в том числе дети.

Российская сторона также призвала ОБСЕ принципиально отреагировать на этот акт агрессии.

В результате атаке на Белгород 30 декабря погибли 24 человека, 108 ранены.

В субботу, 30 декабря, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.

СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.