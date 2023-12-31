Более 100 пострадавших при обстреле Белгорода остаются в больницах – Мурашко

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Свыше 100 человек, получивших травмы при обстреле Белгорода со стороны ВСУ, остаются в настоящее время в больницах, рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Помощь на сегодняшний день всем оказана. Подключены были несколько больниц. Отработали все своевременно. Сейчас на стационарном лечении у нас находятся 109 пациентов, амбулаторных пациентов 40 человек было", – приводит ТАСС его слова.

Состояние 22 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, добавил он. Пациентам предоставляют как хирургическую, так и реабилитационную помощь, резюмировал Мурашко.

30 декабря белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона. СК РФ возбудил несколько уголовных дел.

Сигнал, предупреждающий о ракетной опасности, вновь прозвучал 31 декабря. Через некоторое время его отменили. Губернатор сообщил, что число погибших в результате атаки ВСУ по городу выросло до 24 человек.



При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов