31 декабря 2023, 13:34Происшествия
Спецборт МЧС с 25 пострадавшими при обстреле Белгорода вылетел в Москву
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Белгорода, на его борту 25 человек, пострадавших при обстреле Белгорода в пятницу. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.
Сообщается, что спецборт МЧС России уже вылетел в столицу. Врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России сопровождают и оказывают пострадавшим помощь во время полета.
Также сообщается, что самолет спасателей оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами.
В результате атаке на Белгород погибли 24 человека, 108 ранены.
30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.
СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.
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