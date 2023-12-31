Спецборт МЧС с 25 пострадавшими при обстреле Белгорода вылетел в Москву

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Белгорода, на его борту 25 человек, пострадавших при обстреле Белгорода в пятницу. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Сообщается, что спецборт МЧС России уже вылетел в столицу. Врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России сопровождают и оказывают пострадавшим помощь во время полета.

Также сообщается, что самолет спасателей оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами.

В результате атаке на Белгород погибли 24 человека, 108 ранены.

30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.

СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.