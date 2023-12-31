Сотрудник Следственного комитета погиб при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Сотрудник военного следственного отдела СК России по Мулинскому гарнизону погиб при исполнении служебного долга в Белгороде во время обстрела со стороны ВСУ в пятницу. Об этом сообщили в ведомстве.

Как отметили в СК РФ, старший лейтенант юстиции Михаил Конопицин, который был прикомандирован к военному следственному отделу СК РФ по Белгородском гарнизону для расследования военных преступлений, совершенных киевским режимом, погиб при обстреле Белгорода 30 декабря. Сообщается, что 6 января 2024 года ему должно было исполнится 28 лет.

По факту гибели сотрудника было возбуждено уголовное дело. Следствие установит все обстоятельства произошедшего, причастные к совершению этого преступления лица будут привлечены к уголовной ответственности.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным погибшего. Он поручил оказать всестороннюю поддержку его семье.

30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.

СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.

В результате атаке на Белгород погибли 24 человека, 108 ранены.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов