В Санкт-Петербурге отказались от салюта в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Санкт-Петербурге решили отказаться от салюта в новогоднюю ночь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление городского комитета по культуре.

В свою очередь, вице-губернатор города Борис Пиотровский проинформировал, что программа была составлена с акцентом на празднование Нового года с семьей. Власти также ориентировались на дух волшебства на улицах Санкт-Петербурга.

В частности, на Дворцовой площади проведут мультимедийное шоу "Петербург. Было – стало", а также концертную программу. Вместе с этим в городе появятся еще две праздничные локации – у Большого Гостиного Двора и на Малой Конюшенной улице.

Гуляния в городе продлятся до 04:00 1 января.

Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев предупредил, что запускать салюты самостоятельно следует на открытых площадках и вдали от жилых домов. После поджога необходимо отойти на безопасное расстояние.



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