В России стали реже покупать салюты и фейерверки – исследование

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В первые две недели декабря в России снизился спрос на фейерверки и салюты. Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе компании АТОЛ.





пресс-служба компании АТОЛ Спрос на фейерверки и салюты в России за первые две недели декабря снизился на 10% относительно аналогичного периода 2022 года. При этом средняя стоимость покупки на эту пиротехнику изменилась незначительно. Так, медианная цена на салют составляет 1,4 тысячи рублей, а на фейерверки – 750 рублей за единицу товара.

Эксперты пояснили, что спрос на пиротехнику обычно растет с приближением новогодних праздников. "Интересно, что в 2022 году за последнюю неделю купили 64% фейерверков и салютов относительно всего декабря", – уточнили в АТОЛ.

Ранее россиянам рассказали, где запрещается запускать фейерверки. Делать это ни в коем случае нельзя на крышах, лоджиях и балконах, напомнили в МЧС. То же самое касается стадионов и прочих спортплощадок. Кроме того, пиротехнику запрещается применять на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, заповедников и нацпарков. Также вблизи нефте- и газопроводов. Помимо того, нельзя запускать салюты на культурных территориях и во время митингов.

