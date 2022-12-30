Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Frank Hammerschmidt

В МЧС напомнили россиянам, где нельзя запускать фейерверки, сообщает РИА Новости.

"Использование пиротехники строго запрещено на любых балконах, лоджиях и крышах, на стадионах и других спортивных площадках, на территории пожароопасных и взрывоопасных объектов, вблизи нефте- и газопроводов, железных дорог", – сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что запрещается использовать любую пиротехнику во время митингов и других подобных мероприятий, а также на культурных территориях, памятниках архитектуры, заповедниках и нацпарках.

Кроме этого, рекомендуется выбирать площадки для запуска салюта подальше от деревянных построек и домов, беседок, гаражей, заборов, линий электропередачи.

В МЧС сообщили, что перед поджиганием фейерверка необходимо безопасно установить его. А после запуска – отойти приблизительно на 20 метров от установки. По окончании стоит убедиться, что залпы прекратились.

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Специалист посоветовал за несколько часов до начала запуска фейерверков стоит подольше погулять с собакой, хорошо накормить ее и обустроить укромный уголок.

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