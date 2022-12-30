Ветеринар рассказал, как помочь питомцам справиться со стрессом из-за петард

Фото: "Московские сезоны"

Ветеринарный врач Евгений Цыпленков рассказал, как помочь домашним животным справиться со стрессом, который вызван громкими звуками, в том числе от взрывов петард. Об этом сообщает News.ru.

Он отметил, что помочь могут транквилизаторы или успокаивающие препараты, однако перед их применением важно внимательно изучить инструкцию.

"Во время фейерверка нужно поплотнее закрыть окна и плотно их занавесить. Можно, чтобы питомец был в ванной с закрытой дверью, так как туда меньше всего доходит звук", – рассказал Цыпленков.

Ветеринар добавил, что за несколько часов до начала запуска фейерверков стоит подольше погулять с собакой, хорошо накормить ее и обустроить укромный уголок. А при взрывах фейерверков хозяину следует вести себя как обычно, так как это поможет животному успокоиться.

Цыпленков подчеркнул, что не стоит повышать голос, кричать и ругаться, чтобы не усугубить состояние питомца.

Ранее власти Москвы попросили не запускать фейерверки вблизи мест обитания животных, поскольку фейерверки – стресс для представителей животного мира.

Также департамент природопользования и охраны окружающей среды попросил жителей столицы не запускать фейерверки на природе, потому что они могут нанести существенный вред окружающей среде.

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