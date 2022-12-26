Ветеринары посоветовали выгуливать собак пораньше в новогодние праздники из-за фейерверков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В период новогодних праздников собак следует выгуливать пораньше из-за салютов и фейерверков. Об этом хозяев домашних животных предупредили в ветеринарной службе Подмосковья, передает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия области.

Специалисты советуют отвести питомцев на процедуру электронного мечения – чипирования, чтобы в случае чего нашедшие животное люди смогли обратиться в ветеринарную клинику и получить информацию о хозяине.

"Важно обязательно закрепить на ошейнике адресник, в котором будут указаны кличка животного, адрес и номер телефона владельца. Прогулку с собакой в новогодний день лучше сделать до 22:00 – это время, когда еще нет салютов. В период праздников лучше перенести прогулки на более раннее время – как утром, так и вечером", – говорится в сообщении пресс-службы.

Также ветеринары не рекомендуют отпускать собаку с поводка и советуют брать на прогулки любимые лакомства и игрушки питомца.

"Они помогут отвлечь любимца от внешних стрессовых факторов. Если время прогулки совпало с запуском фейерверков, то стоит завлечь собаку игрой до того, как она испугается", – отмечают специалисты.

По словам ветеринаров, главное – не брать животных на улицу непосредственно в новогоднюю ночь.

Ранее власти Москвы попросили не запускать фейерверки вблизи мест обитания животных, поскольку фейерверки – стресс для представителей животного мира.

Также департамент природопользования и охраны окружающей среды попросил жителей столицы не запускать фейерверки на природе, потому что они могут нанести существенный вред окружающей среде.

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