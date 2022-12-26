Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Власти Москвы попросили не запускать фейерверки вблизи мест обитания животных, об этом сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

"Эти фейерверки <...> – стресс для представителей животного мира. Поэтому мы даем рекомендации, чтобы вблизи наших природных территорий такие мероприятия не проходили. Для этого должны быть специально отведенные места", – сказал Кульбачевский.

Он отметил, что во время запуска салютов в специализированных местах необходимо соблюдать меры безопасности. По его словам, в 2022 году в столице поступило около 6 600 обращений на повышенный уровень шума, из которых 90% – от строительных работ. Эксперты обследовали более 1 100 объектов на территории столицы, где выявили 261 факт нарушения проведения строительных работ.

Ранее департамент природопользования и охраны окружающей среды попросил жителей столицы не запускать фейерверки на природе в новогоднюю ночь. В ведомстве отметили, что фейерверки и пиротехнические средства могут нанести существенный вред природе.

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